Учител: Ако децата имат един час повече сън, ще са много по-концентрирани
"Като преподавател по математика и физика гледам положително на предложението да се преподава повече математика. Виждам от първо лице колко са важни и как се набляга повече и повече на тези знания, дори международно. Те започват да имат все повече и повече приложения, пример за това е изкуственият интелект. Това за българските ученици е шоково, защото промяната идва бързо и по-трудно ще могат да се адаптират към нея", каза основателят на образователната платформа Николай Пеев.
По думите му училища, които са с разширено изучаване на чужди езици, са против.
"Матура по математика ми се струва, че би било рисково, защото всеки има различен стил на възприемане на информацията, всеки има различни интереси. Мен математиката започна да ме интересува много късно - когато бях 12 клас. Трябва да има инициативи, които помагат това да бъде превъзмогнато, трябва да има допълнителна помощ за тези ученици. Ако няма допълнителна помощ в училище или курсове, ще се наложат частни уроци", допълни Пеев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той е на мнение, че практическите занятия ще се отразят добре на учениците.
"Това е едно от нещата, които аз и моят екип подкрепяме горещо. Това са реформи, които се правят на запад, опитваме се да наваксаме. Това с практическите часове е нещо нормално и нещо, което е много важно. Българският начин на преподаване залага на "набиването на материал". Но трябва да има и режим вкъщи, който да се налага от родителите, защото ако вкъщи има правилната посока и подкрепа, проблемите изчезват", подчерта гостът.
"Неоспорим факт е, че ако децата имат един час повече сън, ще са много по-концентрирани, но въпросът е те в колко часа са си легнали. Най-важното е сънят да е над шест часа, защото под това не си ефикасен", добави Николай Пеев.
