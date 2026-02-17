Учител от плевенско село е задържан за педофилия.След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца, предаде БНТ.Днес обвиняемият учител ще бъде изправен пред съда с искане за определяне на мярка "задържане под стража".