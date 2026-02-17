Учител от плевенско е задържан за педофилия
©
След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца, предаде БНТ.
Днес обвиняемият учител ще бъде изправен пред съда с искане за определяне на мярка "задържане под стража".
Още от категорията
/
Икономистите приветстваха новите критерии за получаване на помощи за ток – само с проверка в НАП, няма да е нужно доказване пред АСП
11:55
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интернати – системата наказва вместо да подкрепя
11:37
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
11:19
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:43
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.