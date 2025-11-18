Учителите готови за протест, чакат финансовият министър да им обърне внимание
Българските учители високо оценяват последователната политика на правителството на Република България за утвърждаване на образованието като национален приоритет. Приветстваме и спазването на принципа, заложен в ЗПУО, за ежегодно увеличаване на средствата за образование.
Въпреки това в системата назрява сериозно напрежение, породено от факта, че Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Това е една от най-ключовите национални програми, тъй като пряко засяга бюджетите на всички образователни институции. Спирането ѝ създава реален риск от протести и поставя под въпрос нормалното приключване на първия учебен срок.
Тази програма е ежегодна част от националните програми за развитие на образованието и е предназначена да покрива нерегулярни, но значителни разходи за образователните институции, свързани с изплащането на дължими обезщетения. Именно затова тези разходи са целево финансирани от държавата – там, където възниква необходимост.
За да се гарантира своевременно изплащане на обезщетенията, заявления по програмата се подават четири пъти годишно – до:
26.05.2025 г., 15.07.2025 г., 15.09.2025 г. и 05.11.2025 г.
Бюджетът на програмата за 2025 г. е 127 000 000 лв. До момента, с ПМС № 127 от 17.07.2025 г., е предоставен само първият транш в размер на 18 961 901 лв.
След завършване на работата по втори и трети транш, в Министерството на финансите са изпратени за съгласуване проектите на постановления с писма № 9102-52 от 01.08.2025 г. и № 9102-74 от 14.10.2025 г. Дължимите суми са:
50 305 018 лв. – втори транш,
48 062 808 лв. – трети транш,
предназначени за изплащане на обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители.
От информация, получена от МОН, разбираме, че въпросните постановления не са одобрени, въпреки изминалия значителен срок. Средствата са планирани в Закона за държавния бюджет за 2025 г., но учителската общност все още няма яснота за причините за забавянето. Това, заедно с наближаването на края на бюджетната година, поражда сериозни опасения за финансовата стабилност на огромна част от образователните институции.
Напомняме, че обезщетенията са задължителен разход за работодателя и съгласно чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда те трябва да бъдат изплатени не по-късно от последния ден на месеца, следващ прекратяването на трудовото правоотношение, освен ако не е договорен друг срок в КТД. След изтичането му работодателят дължи и законна лихва.
Част от директорите вече са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети, разчитайки на своевременно компенсиране, което обаче не се случва. Това ги поставя в невъзможност да гарантират изплащането на текущите възнаграждения до края на годината. В други институции, поради липса на средства, обезщетенията не са изплатени от месеци, което е пряко нарушение на закона и вече води до заведени съдебни дела.
Като синдикат информирахме работниците и служителите за правото им да търсят дължимото по съдебен път, като тези дела са неизбежно печеливши, без дори да се разглеждат по същество. Това ще доведе системата до сериозна и ненужна турбуленция.
Писмото на синдикат "Образование" Към финансовия министър Теменужка Петкова гласи:
Уважаема г-жо министър,
Синдикат "Образование“ очаква в духа на социалното партньорство да бъде намерено решение. Българските учители искрено се надяват Министерството на финансите да одобри необходимите средства до средата на месец декември 2025г.
В противен случай, г-жо Петкова, Вие не оставяте на Синдикат "Образование“ друг избор, освен да обсъди и организира протестни действия, включително стачка или незавършване на първия учебен срок – в зависимост от готовността на нашите членове.
И все пак се надяваме българското образование да посрещне коледната ваканция в спокойствие, сигурност и с увереност, че неговият приоритетът образование е във Вашите мъдри финансови решения.
Очакваме покана за среща и информация по този важен проблем!
