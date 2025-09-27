Удари ни силно слънчево изригване с мощен интензитет

© Още едно слънчево изригване с предпоследен интензитет от клас М се случи. Това беше третото поредено изригване в събота, 27 септември, според ТАСС, позовавайки се на данни от Института по приложна геофизика (ИАП).



Според учените, 15-минутното изригване M1.1 е било засечено в рентгенови лъчи в група слънчеви петна 4232 (N03E71). То се е случило в 10:14 ч. московско време в събота, 27 септември.



От няколко дни се регистрира леко повишена слънчева активност, което представлява умерен риск за Земята. Досега обаче не са докладвани потенциални магнитни полета.



Учените са регистрирали преди това изригване с предпоследния интензитет от клас М в сряда, 24 септември. То е продължило 47 минути, пише "Телеграф".