Удря ни силна магнитна буря до дни. Това става ясно от специализирания сайт Meteo agent след справка наТя ще бъде на 1-ви януари 2026 година с Kp индекс 5, което може да се характеризира като изключително силна геомагнитна активност.- следете режима си на сън - адекватната почивка ще помогне на тялото ви да се справи със стреса;- пийте повече вода - това помага за нормализиране на метаболизма;- ограничете стреса - избягвайте пренапрежение и отделяйте време за почивка;избягвайте алкохола и кофеина - те могат да увеличат главоболието и скоковете на кръвното налягане;- разхождайте се повече на чист въздух - умерената физическа активност помага за стабилизиране на състоянието.