Министерството на регионалното развитие си измисли нова касичка - вече ще събира такси за вписване на домоуправителите в нарочен регистър.Миналата седмица правителството одобри промени в Наредба №14, които дават право на МРРБ да събира пари, за да регистрира т. нар. "вход мениджъри" или "професионални домоуправители". Таксата за вписване е 80 евро. Ще има и такса за вписване на промени за фирмата - по 49 евро за всяка промяна. Освен това се предвижда регистрацията да се подновява на всеки пет години. Което пак ще изисква плащане на такса - като за ново вписване.Оказа се обаче, че тези числа са нов, ревизиран вариант на първоначално лансираните от МРРБ такси. В първата версия размерите са били скандално високи: 3500 лева (1610,57 евро) за регистрация на фирмата домоуправител и 700 лв. (357,90 евро) за промяна на данни.В момента у нас с такава дейност се занимават повече от 300 фирми. Което означава, че МРРБ се е канело да прибере 1 милион лева от тях само за да ги вкара в регистър.По закон, когато държавно ведомство въвежда заплащане на административна услуга, то няма право да си калкулира "печалба", а таксата трябва да покрива единствено разходите по извършването на услугата - иначе става квазиданък. Удивително е, че и когато предлага 80 евро, и когато преди това се опитва да прокара 3500 лв. такса, МВРБ твърди, че стриктно спазва разходопокривния принцип.Дирекция "Координация и модернизация на администрацията“ към МС е дала категорично становище, че таксите 3 500 лв. за вписване на професионален управител и 700 лева за вписване на промяна в обстоятелства не са съобразени с Методиката за разходоориентиран размер на таксите.Според изчисленията на МРРБ едно вписване отнема 8 часа, изисква усилията на 7-8 чиновници и струва 1035 лева. А каква точно е работата на този персонал? Да приеме три документа - подаденото от фирмата домоуправител заявление за вписване, бележка за платена такса и декларация с данни за фирмата.Очаква се поне 350 фирми да поискат да бъдат регистрирани като професионални домоуправители, което щяло много да натовари административното звено, натоварено да въвежда данните, и даже можело да се наложи да се назначават още хора, обясняват неизвестните автори на обосновката.Към парите за персонал те добавят и харчове "за материали, външни услуги, дълготрайни активи и др., общо 1065 лв. Трябвало да се купят офис оборудване и компютърна техника. Тъй като досега такъв регистър не е имало, очаква се повишение на разходите за телефонни услуги, а също и на пощенските услуги. Имало и още харчове: представителни, командировки, членски внос, лихви, амортизация, в случай че нормативен акт задължава да се начисляват данъци, и други. А също и разходи за електронни подписи, закупуване на лиценз за софтуер като Windows, Office, системен софтуер, правна система (нима в МРРБ си нямат такива??!) Трябвало специално да се наеме външна фирма за поддръжка на регистъра.Предложената такса от 700 лв. за вписване на промени за фирмата също е неадекватно висока. Става дума за елементарни корекции - на ЕИК/ПИК на фирмата, седалище, адрес на управление и адрес на кореспонденция, промяна на управител или на собственик. Това няма как да струва 700 лв.В становището на дирекцията "Модернизация на администрацията" в МС се посочват, че с такава тарифа МРРБ може да стресне и откаже част от "професионалните домоуправители, а тези, които оцелеят на пазара, просто ще калкулират таксите в сумите, които събират от своите клиенти - етажните собствености, гражданите. И така, на МРРБ се е наложило драстично да си ревизира надолу разчетите, пише "Сега".След ревизията таксите са приземени: 80 евро за първоначална регистрация (72 евро при подаване на документите по електронен път), вписване на промени за фирмата - 49 евро ( 44.10 евро при онлайн заявяване), след изтичане на 5 години - ново вписване, отново срещу 80 (72) евро.Паралелно с регистъра на фирмите ще бъде създаден и регистър на домсъветите (там, където съседите са решили да не ползват услуги на вход мениджъри, което е масовият случай). За втория регистър такси поне засега не са предвидени.Идеята за регистър на професионалните управители по принцип не е лоша. Гражданите ще знаят кои фирми са легитимни. Отделен въпрос е какво точно (дали изобщо) ще контролира МРРБ след вписването.