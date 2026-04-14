Енергийният министър Трайчо Трайков съобщи, че дерогацията за работата на Нефтохим Бургас е удължена до 29 октомври, видя ФОКУС във Facebook.

"Радвам се, че успяхме да постигнем обявяването да е половин месец преди изтичането на сега действащата дерогация, като така даваме спокойствие и повече време за планиране", каза Трайков.

Рафинерията в Бургас, собственост на "Лукойл", трябва да продължи да работи безпрепятствено, за да бъде гарантирана стабилността на енергийния пазар. Това е дискутирал служебният премиер Андрей Гюров по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио преди дни. Гюров тогава отбелязва, че рафинерията ще работи при спазването на действащия санкционен режим.

Припомняме, че "Лукойл Нефтохим" работи под надзора на особения управител Румен Спецов, назначен от държавата в края на 2025 година, след като САЩ наложиха санкции срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". Приходите от дейността се събират в специална сметка и не се превеждат към компанията майка. Дружеството има право да работи под тези условия до 29 април 2026 г. Великобритания вече удължи своята дерогация, която изтичаше на 14 февруари.

Същевременно "Лукойл" води преговори за продажбата на международните си активи и част от санкциите са на пауза до 1 май.

Преди дни пък стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Русия вероятно е настоявала за облекчаване на санкциите върху износа на петрол, за да улесни продажбата на европейските активи на ''Лукойл''. Държавният глава заяви това по време на разговор с журналисти, съобщи Укринформ.