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|Óäúëæèõà îôèöèàëíî ñðîêà çà íîñåíå íà ìàñêè â Áúëãàðèÿ!
"Äî 13 ìàé, âêëþ÷èòåëíî, âñè÷êè ãðàæäàíè, êîèòî ñå íàìèðàò â çàêðèòè èëè íà îòêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà òðÿáâà äà íîñÿò åäíîêðàòíà èëè ìíîãîêðàòíà ìàñêà çà ëèöå èëè äðóãî ñðåäñòâî, ïîêðèâàùî íîñà è óñòàòà (êúðïà, øàë è ò.í.).
Òîâà íàðåæäà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñ èçäàäåíà äíåñ Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-236/24.04.2020 ã.
Èçäàâàíåòî íà íîâàòà çàïîâåä å îáóñëîâåíî îò óñëîæíÿâàùàòà ñå åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñâúðçàíà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVlD-19 íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà è íàðàñòâàùèÿ áðîé íà ðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ.
Ïîñòàâÿíåòî íà çàùèòíà ìàñêà ïðè ïîñåùåíèå íà îáùåñòâåíè ìåñòà íàìàëÿâà åïèäåìèîëîãè÷íèÿ ðèñê îò çàðàçÿâàíå ñ íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, êàêòî çà ëèöåòî, íîñåùî ìàñêàòà, òàêà è çà îêîëíèòå. Òðÿáâà äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å â ðåäèöà ñëó÷àè çàáîëÿâàíåòî ïðîòè÷à áåçñèìïòîìíî, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å åäèí ÷îâåê ìîæå äà å çàðàçîíîñèòåë è äà íå çíàå.
Â ñúùîòî âðåìå íàëè÷íèòå äî ìîìåíòà íàó÷íè äàííè ñâèäåòåëñòâàò, ÷å âèðóñúò ñå çàäúðæà äúëãî âðåìå âúðõó ìåòàëíè, ïëàñòìàñîâè è ñòúêëåíè ïîâúðõíîñòè – ïî òàçè ïðè÷èíà, íîñåéêè ìàñêà, ãðàæäàíèòå îãðàíè÷àâàò äî ìèíèìóì âúçìîæíîñòòà äà ñå çàðàçÿò".
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