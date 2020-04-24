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Óäúëæèõà îôèöèàëíî ñðîêà çà íîñåíå íà ìàñêè â Áúëãàðèÿ!
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:47 / 24.04.2020Êîìåíòàðè (39)95
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Óäúëæèõà îôèöèàëíî ñðîêà çà íîñåíå íà ìàñêè â Áúëãàðèÿ. Åòî êàêâî ñúîáùèõà ïðåäè ìèíóòè îò çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî:

"Äî 13 ìàé, âêëþ÷èòåëíî, âñè÷êè ãðàæäàíè, êîèòî ñå íàìèðàò â çàêðèòè èëè íà îòêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà òðÿáâà äà íîñÿò åäíîêðàòíà èëè ìíîãîêðàòíà ìàñêà çà ëèöå èëè äðóãî ñðåäñòâî, ïîêðèâàùî íîñà è óñòàòà (êúðïà, øàë è ò.í.).

Òîâà íàðåæäà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñ èçäàäåíà äíåñ Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-236/24.04.2020 ã.

Èçäàâàíåòî íà íîâàòà çàïîâåä å îáóñëîâåíî îò óñëîæíÿâàùàòà ñå åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñâúðçàíà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVlD-19 íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà è íàðàñòâàùèÿ áðîé íà ðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ.

Ïîñòàâÿíåòî íà çàùèòíà ìàñêà ïðè ïîñåùåíèå íà îáùåñòâåíè ìåñòà íàìàëÿâà åïèäåìèîëîãè÷íèÿ ðèñê îò çàðàçÿâàíå ñ íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, êàêòî çà ëèöåòî, íîñåùî ìàñêàòà, òàêà è çà îêîëíèòå. Òðÿáâà äà ñå èìà ïðåäâèä, ÷å â ðåäèöà ñëó÷àè çàáîëÿâàíåòî ïðîòè÷à áåçñèìïòîìíî, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å åäèí ÷îâåê ìîæå äà å çàðàçîíîñèòåë è äà íå çíàå.

Â ñúùîòî âðåìå íàëè÷íèòå äî ìîìåíòà íàó÷íè äàííè ñâèäåòåëñòâàò, ÷å âèðóñúò ñå çàäúðæà äúëãî âðåìå âúðõó ìåòàëíè, ïëàñòìàñîâè è ñòúêëåíè ïîâúðõíîñòè – ïî òàçè ïðè÷èíà, íîñåéêè ìàñêà, ãðàæäàíèòå îãðàíè÷àâàò äî ìèíèìóì âúçìîæíîñòòà äà ñå çàðàçÿò".




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À êîéòî íå áëèæå ïîâúðõíîñòè êîãàòî èçëèçà, ìîæå ëè äà íîñè ðúêàâèöè, à íå ìàñêà ?
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"Â ñúùîòî âðåìå íàëè÷íèòå äî ìîìåíòà íàó÷íè äàííè ñâèäåòåëñòâàò, ÷å âèðóñúò ñå çàäúðæà äúëãî âðåìå âúðõó ìåòàëíè, ïëàñòìàñîâè è ñòúêëåíè ïîâúðõíîñòè - ïî òàçè ïðè÷èíà, íîñåéêè ìàñêà, ãðàæäàíèòå îãðàíè÷àâàò äî ìèíèìóì âúçìîæíîñòòà äà ñå çàðàçÿò"." Íÿêîé ùå ìè îáÿñíè ëè ëîãèêàòà â òîâà èçðå÷åíèå? Êàêâî îáùî èìàò ìàñêèòå ñ ïîâúðõíîñòèòå? Äà çíàì, ÷å íå å õóáàâî äà äóøà ïðåäìåòè áåç ìàñêà ëè? Èçîáùî WTF?!
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Ìàëîóìíèöè äîëíè ñìîòàíè, òúïàíàðè íå çåìíè, ìíîãî ñòå ñå çàãðèæèëè äà óäóøèòå íàðîäàðŸ˜£ðŸ˜£ðŸ˜£ðŸ˜£ðŸ˜£
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Â÷åðà ãëåäàõ ìåäèöèíñêà ñåñòðà âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ õîäè îò äîì íà äîì,äà òåñòâà, áåøå ïî êúñ ðúêàâ è êàçà,÷å ìàñêèòå è çàùèòíèòå îáëåêëà,ñà õîðàòà â îòäåëåíèÿòà çà íàé-ëîøèÿã ñöåíàðèé.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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