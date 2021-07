Уебинар за ОСП: Селското стопанство в модерния свят

© В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!”, Агри.БГ проведе последния уебинар този път на тема роботика и дигитализация в стопанствата. Темата на събитието беше “Селското стопанство в модерния свят”.



Уебинарът разгледа модернизацията на производствените процеси, дигитализацията и автоматизацията на дейностите в земеделските стопанства и предприятия. Идеята беше да покажем добри примери и също така да поговорим по-глобално за това какви са възможностите пред фермерите от гледна точка на дигитални инструменти и автомазитизиране на процесите и роботизирането в стопанството и целия земеделски сектор, в контекста на новата ОСП.



Гости на събитието бяха Кристиян Михайлов - съосновател, член на УС и секретар на асоциацията по роботика и автоматизация (PARA/ПАРА). Кристиян членува и в цифровия иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ, Цветан Николов - експерт, понастоящем мениджър търговски отдел на софтуер в една от водещите компании за прецизно земеделие в България - НИК и Михаил Младенов - IT специалист и пчелар.



"Използвайки роботI нещата ще си дойдат на мястото в различните сектори. Роботите могат да решат и проблема с работната ръка. Много е важно да кажем, че в момента имаме подобен тип финансиране - отделно точкуване и получаване на допълнителни точки за иновативни решения и дигитализация по мярка 4.1. Така че това не е случайно.



Със сигурност това е една тенденция, която ще продължи. Убеден съм, че роботизирането на стопанствата ще се случи в близко бъдеще. Дори имаме проекти, свързани с роботите по мярка 4.1, така че ако те бъдат одобрени, е може би въпрос на месеци да имаме роботи и по нашите полета", обясни Цветан Николов от НИК.



Михаил Младенов е млад пчелар и IT специалист, който сам прави и поставя датчици в семейния пчелин. Как това помага и улеснява работата му - разказва от първо лице.



"В пчелина използвам автоматизирани системи, като де факто те представляват устройства, които се слагат на всеки един кошер и представляват платка с няколко датчика, чиято информация следя и анализирам чрез математически преобразувания и множество алгоритми. Параметрите, които следя са температура, влажност, звук и тежест. Това ми спомага дистанционно да разбера състоянието на дадено семейство. Данните получавам в клауд услуга. Имам и едно приложение на компютъра, което съм направил и там ми излиза след преработка на данните и информацията, която анализирам.



Например сега когато отворя компютъра си от всички 264 кошера виждам, че при 10 имам светната лампа. Това означава, че трябва да прегледам именно тези кошери. Съответно останали 254 кошера няма нужда да ги проверявам в момента. Това значително улеснява и редуцира работата ми. А това е най-важното", категоричен е той.



Ако и вие имате идея, но не сте IT специалист като Михаил, също може да реализирате своята идея. Една от възможностите са програмите на ОСП, друга е АгроХъб.БГ.



"Една от целите на АгроХъб.БГ е да подпомогне развитието на новите технологии при родните производители и те да не се притесняват, а напротив - да се доверят на технологиите. Като цяло хъба има идея да обедини и свърже всички компоненти от производствения цикъл от аграрното стопанство, съответно с проучвания, производство и контрол, маркетинг, продажби и т.н.



Хъбът като хъб има различни участници, които могат да съдействат по различен начин. Когато земеделец иска да въведе определена технология в своя бизнес, могат да се свържат с хъба и да разберат малко повече относно техните цели. По същия начин и когато говорим за какъв тип роботи да бъдат имплементирани. В този случай могат да се свържат и с нас - PARA", добави Кристиян Михайлов.



