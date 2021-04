© Фейсбук виж галерията На официалната фейсбук страница на предаването "Като две капки вода" показаха как се е случила магията по преобразяването на звездните участници. Любопитни кадри от гримьорната можете да видите в прикачената галерия от снимки.



Припомняме че Михаела Маринова бе победителят в последното издание на "Капките", провело се на 19 април.



Първи на сцената излезе Рафи, който се преобрази във Фил Колинс и изпълни едно от най-популярните му парчета In the air tonight. "Като типичен британец, акцентът му е специфичен. Това е един от най-известните барабанисти певци. Той е изключително сериозен и разказва историята с очите си!“



Софи изпя първата самостоятелна песен на Рафи "Нов ден“. "Надявам се да пренеса положителното настроение на парчето на публиката. Малко съм схваната, трябва да се отпусна повече. Имам трудности със стъпките, но ще забавляваме, защото песента е много танцувална.“



Милица се превъплъти в Queen Latifah песента When You’re Good to Mama. "Ние сме един и същи човек – пищна мадама, яка личност. Тя има по-плътен глас, но пее в ниския регистър. Много мощ и сила има в присъствието на Queen Latifah в този мюзикъл“.



Къци имаше задача да се преобрази в боговете на джаза Ella Fitzgerald & Louis Armstrong и да изпее песента Summertime. "С Ела ще се опитам да пея меко и кадифено. Никога не съм пял джаз, но ще се опитам да се справя. Искам да зарадвам Хилда с изпълнението си.“



Михаела влезе в образа на победителката от "Евровизия“ 2012 - шведската красавица Loreen и изпя хитовото парче Euphoria. "Движенията й по сцената са много специфични и артистични. През цялото време има зверско пеене. Много трудн а изпълнителка с невероятна енергия и присъствие на сцената. Всеки път, когато я гледам, настръхвам.“



AZIS изпя парчето на рок бандата "Импулс“ "Ако ти си отидеш за миг“. "Смятам, че българската музика трябва да звучи отвсякога. Истински висок и изчистен глас, той винаги пее усмихнат. Вярвам, че ще се справя, защото нося естрадата и рока в себе си.“



Последният участник Фики се превъплъти във великия рок идол Дейвид Ковръдейл и изпълни парчето Is This Love на Whitesnake. "Песента със същото заглавие, която бях направил, не беше посрещната добре от публиката. Тя е песента, която преди време ме накара да спра да следвам мечтите си. Is This Love е голямо предизвикателство за мен. Тежко ми е, но се радвам, че още мога да се доказвам като изпълнител. Искрено се надявам да се справя. Готов съм да дам 1000% за себе си“.