Унищожиха повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна, във водите на Черно море

© Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат. На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море. Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията от ВМС на Р България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района, съобщиха от Министерството на отбраната.



Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването.