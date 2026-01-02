Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
© NOVA
Управителят на магазин Ния Иванова разказа за случаи отпреди Нова година, в които хора са се опитвали да купуват дори стекове цигари със стотинки, за да се отърват от тях.
"Хубавото е, че в нашия обект имаме кутия за дарение и започнаха да пускат стотинките там. Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка. Колегите работят нормално, без проблеми. Единствено в началото на работния ден вчера ПОС терминалите не работеха и някои клиенти ги връщахме. Шефовете още през ноември ни снабдиха с евро, но не става въпрос за голяма сума, с която може да се върти оборот", поясни пред NOVA Иванова.
Въпреки почивния 1 януари, хиляди търговци отвориха магазините си в първия ден от въвеждането на еврото. Други избраха да си спестят главоболията от новостите и останаха затворени. Припомняме, че от 1 януари сумите на касовите бележки вече излизат в евро. До края на месеца можем да плащаме и с лева, но търговците са длъжни да ни връщат ресто в евро.
Още по темата
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
09:57
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:09
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
09:03
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
01.01
Още от категорията
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
"Ние, потребителите": Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.
25.12
Производителите на детските каши, възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 16 мин.
Докато стотинките са законно платежно средство - ще приема, и още как. Иначе ще му отида другия път с 50 евро на по 1 цент.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.