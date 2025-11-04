Управителят на БНБ: Обречени и благословени сме да бъдем част от Европа и еврозоната
По думите му от една страна сме обречени, а от друга сме благословени "да бъдем част точно от Европа на сигурност, на просперитет и на стандарт на живот".
Заедно с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, Димитър Радев показа първите български евробанкноти, които ще бъдат позиционирани в музея на БНБ.
