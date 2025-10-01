Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето

© Управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева се обърна към възрастните хора у нас.



Заставам пред вас с мисълта, колко е трудно човек да каже нещо значимо и истинско пред хора, които с опита, натрупан през годините, притежават едно от най-ценните неща – житейската мъдрост. Вие сте поколението, което е вписало в биографиите си повечето от най-важните периоди на най-новата ни история. Често дори си мисля колко много може да се случи в рамките само на един човешки живот, колко много неща и събития човек може да преживее и да види.



Едва ли ще кажа нещо ново, нещо, което не знаете, но привилегията да преживеете не една, а няколко исторически и политически промени, за съжаление, ви направи поколението, което е и най-ощетено от това. Уверявам ви, зная как и многократните промени в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето.



Но когато става въпрос за реформа, за промяна в осигурителната и пенсионната система, е обяснимо донякъде да е трудно и понякога мъчително. Опитваме се да черпим от най-доброто в опита на останалите страни в Европа, минали по този път и постигнали добри резултати. И мога да кажа, че вече сме оставили зад гърба си най-трудния и несигурен период в това отношение.



Мога да ви уверя, че ръководството на Националния осигурителен институт, и аз, в качеството ми на управител, не сме далеч от вашите проблеми, най-малкото защото и нашите родители са част точно от вашето поколение.



Освен това си даваме сметка, че животът тече твърде бързо и неусетно, както обикновено става, ние самите ще се озовем не в "третата възраст“, както често се казва, а аз предпочитам да го нарека – "златния период на живота“.



Затова е задължително всички политици и институции да признаят като приоритет проблемите на възрастните хора и да полагат всички необходими усилията да ви бъдат осигурени спокойни старини и възможност да се радвате на децата и внуците си.



Може да звучи твърде оптимистично, но наистина се надявам това време да не е далеч. Ние от Националния осигурителен институт правим всичко възможно да го приближим по-скоро до вас.



Позволете ми да ви поздравя най-искрено с 1-ви октомври – датата, определена от ООН, за ваш Международен ден!



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!