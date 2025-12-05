Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат отново в Министерството на финансите. След като в сряда Народното събрание подкрепи оттеглянето на предложената план-сметка заради масови протести, така се дава официално рестарт на процедурата.Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент, очаква се да има консенсус и за запазване на размера на пенсионната вноска, съгласие има и за отпадането на автоматизма при заплатите в някои държавни сектори, пише NOVA.Ако бъдат изпълнени всички искания на работодатели и синдикати – трябва да бъде решен и въпросът как да бъдат осигурени почти 1 милиард и половина евро.