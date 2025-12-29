Ураганен вятър спря движението на влакове между Гурково и Твърдица
Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.
Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово, съобщиха от "Национална компания "Железопътна инфраструктура“.
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
08:50
