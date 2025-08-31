Новини
Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
Автор: Илиана Пенова 20:25Коментари (0)71
© Булфото
Разширяването е и ще остава процес, основаващ се на заслуги. Всяка кандидатка ще бъде оценявана спрямо нейните собствени заслуги. Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати. Разширяването отнема време, но е от съществено значение за европейците да работим усърдно за успешен процес на разширяване. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в отговор на журналистически въпрос дали е казвала на македонския премиер Мицкоски, че страната му няма да получи "план Б" за евроинтеграция.

"Всички знаем, че успешното разширяване е в интерес на ЕС“, коментира още тя.

Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот днес. 

