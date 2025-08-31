Новини
Урсула фон дер Лайен пристигна в България
Автор: Екип Ruse24.bg 18:06
Урсула фон дер Лайен е пристигнала на летище "Пловдив", научи Plovdiv24.bg. Очаква се председателят на ЕК отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – "ВМЗ" ЕАД.

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен ще проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков.






Мунчо се е скрил в миша дупка.Завалата.
