Урсула фон дер Лайен пристигна в България

© Урсула фон дер Лайен е пристигнала на летище "Пловдив", научи Plovdiv24.bg. Очаква се председателят на ЕК отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – "ВМЗ" ЕАД.



По време на посещението си в страната Фон дер Лайен ще проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков.