Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки

© През август 2025 г. цената на пакетните почивки в ЕС се е увеличила с 2,5% в сравнение с август 2024 г. Цената на вътрешните почивки е регистрирала по-голямо увеличение (+6,8%) от международните пакетни почивки (+1,6%). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Цените на пакетните почивки са се увеличили с по-умерени темпове от май 2025 г. насам (+1,7% в сравнение с май 2024 г.). За сравнение, през цялата 2024 г. и началото на 2025 г. годишните увеличения са били под 7% само през юли 2024 г. и март 2025 г.



През август 2025 г. най-голямо увеличение на цените е регистрирано за пакетните почивки, продавани в Естония, където цените са се повишили с 39,5% в сравнение с август 2024 г. България е следващата с 23,0% увеличение, пред Дания с 12,0%.



За разлика от това, 3 страни от ЕС са регистрирали намаление на цените: Белгия (-7,0%), Швеция (-5,6%) и Испания (-0,1%).