Установен е предполагаемият убиец от Крайници
Автор: Венцислав Илчев 18:34
© Фокус
Полицейски екипи са установили мъжът, за който се предполага, че е извършил тежкото криминално престъпление в дупнишкото село Крайници – убийство на 25-годишна майка на три деца. Това съобщи за "Фокус“ говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. По първоначална информация издирваният 36-годишен мъж е установен на територията на област Благоевград.

Мъжът се е самонаранил. Поради тази причина в момента се транспортира до болнично заведение, където ще се извърши оценка на здравословното му състояние и ще бъдат предприети последващи действия.

