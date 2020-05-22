Óñòàíîâèõà êîè ñà ïîõèòèòåëèòå íà ïëîâäèâñêèÿ ó÷åíèê

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Ìîì÷åòî, êîåòî å áèëî îòâëå÷åíî â Ïëîâäèâ, å áèëî çàõâúðëåíî ãîëî è çâåðñêè ïðåáèòî ïî÷òè äî ñìúðò â äâîðà íà Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå "Âàñèë Ëåâñêè" â Ïëîâäèâ. Áèë å ïîäàäåí ñèãíàë, ïîëèöàèòå ñà íàìåðèëè äåòåòî â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå è èçâèêàëè ëèíåéêà.  Ìîì÷åòî å êàçàëî, ÷å ïîçíàâà ïîõèòèòåëèòå ñè.

Îò ñâîè èçòî÷íèöè "Áëèö" èíôîðìèðà îùå, ÷å æåðòâàòà å ó÷åíèê îò Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå, òðåíèðà áîðáà. Äâàìà îò ïîõèòèòåëèòå íà äåòåòî ñà áèâøè ó÷åíèöè, çàâúðøèëè ïðåäè 1-2 ãîäèíè ñúñ ñïåöèàëíîñò áîðáà. Äîêàòî ñà áèëè çàåäíî â ó÷èëèùå, ìåæäó æåðòâàòà è ïîõèòèòåëèòå å èìàëî ñïîðîâå. Òå îáà÷å íå ñà áèëè çà ìîìè÷å, à îò äðóãî åñòåñòâî. 

Îò ïîëèöèÿòà èçëÿçîõà ñ îôèöèàëíî ñúîáùåíèå çà ñëó÷àÿ. Ìàëêî ñëåä 17 ÷àñà íà 21 ìàé âúâ Âòîðî ÐÏÓ å ïîäàäåí ñèãíàë, îò ñëó÷àåí ìèíóâà÷, êîéòî ñå ïðèòåêúë íà ïîìîù íà ìîì÷å, áåç äðåõè. Ïðåä óíèôîðìåíèòå  ñëóæèòåëè ìëàäåæúò îáÿñíèë, ÷å òðèìà ìúæå, åäèí îò êîèòî ïîçíàâà ëè÷íî, ñà ãî ïðèíóäèëè äà ñâàëè äðåõèòå ñè, çàñíåëè ãî ÷èñòî ãîë è çàïëàøèëè, ÷å ùå ãî ïóáëèêóâàò â ñîöèàëíèòå ìðåæè. Çà äà íå ãî íàïðàâÿò ïîèñêàëè ìîì÷åòî äà èì ïëàùà ñóìàòà îò ïî 1000 ëâ.  Óñòàíîâåí èçâúðøèòåëÿò íà ïðåñòúïëåíèåòî  è íåãîâèòå ñúó÷àñòíèöè. Òàðòîðúò å 23-ãîäèøíèÿò Õðèñòèÿí Ê. Òîé å ñ êðèìèíàëíà ïðîÿâà çà øîôèðàíå ñëåä óïîòðåáà íà íàðêîòèöè ïðåç ïðîëåòòà íà ìèíàëàòà ãîäèíà. Ïîìàãàëè ñà ìó íåãîâèÿò áðàò Ïàâåë Ê., íà 20 ãîäèíè è òåõåí àâåð - Ïëàìåí Ò., ñúùî íà 20 ãîäèíè.  Ñëåä çàäúðæàíåòî èì  â àðåñòà, òðèìàòà ìúæå ñà íàïðàâèëè ïúëíè ñàìîïðèçíàíèÿ.




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