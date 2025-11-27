След оттеглянето на спорния проектобюджет, предизвикал масови протести в страната, тристранният диалог между правителството, работодателите и синдикатите е възстановен. Това потвърди Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК).По думите му утре сутринта в Министерството на финансите започват преговори с участието на социалните партньори, а по предварителна информация – ще има и представители на политическите сили, които подкрепят правителството.Попдончев уточни, че конкретни предложения все още не са обсъждани, а експертните разговори предстоят.БСК ще настоява за следните промени в приходната част на бюджета:Отпадане на увеличението с 2 процентни пункта на вноската за фонд "Пенсии“;Запазване на сегашния размер на данъка върху дивидентите (т.е. да не се допуска двукратното му увеличение);Отпадане на задължителното използване на одобрени от НАП софтуери за управление на продажбите;Ограничаване на ръста на максималния осигурителен доход в рамките, договорени през март;Прецизиране на мерките за контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.В разходната част работодателите ще поискат:Отмяна на автоматичния механизъм за увеличение на минималната работна заплата;5% равномерно увеличение на заплатите във всички администрации;Съкращаване на незаетите щатни бройки;Възможност за пенсиониране на служители, които продължават да работят в системи като МВР, където в последните години възнагражденията значително нараснаха.Попдончев подчерта, че според бизнеса има държавни администрации, които получават необосновано малко спрямо обема работа, и те трябва да бъдат подкрепени.Според БСК приходната част на оттегления бюджет е била надценена, включително очакванията за по-високи приходи от ДДС и контрол върху рисковите стоки.Попдончев заяви в ефира на bTV, че средносрочната прогноза съдържа мерки със съмнителна реалистичност, като например очакваните над 800 млн. евро от засилен контрол на транспорта на рискови стоки."За нас този бюджет никога не е бил единствено възможен, той вероятно е бил единствено политически възможният и се надяваме да се намери разбирателство в политическите партии той да бъде променен. Със сигурност не е единствено възможният“, каза в заключение зам.-председателят на БСК.