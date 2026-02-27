Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева. Новината съобщи ПР-ът на ГЕРБ Никола Николов.Все още няма официално потвърждение за случилото се."Това какво общо има с честността на изборите?", попита Николов във Фейсбук.Очаквайте подробности.