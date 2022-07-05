Ужас! Откриха бургазлия, лежащ в локва кръв в дома му!

© Ruse24.bg Бургазлия е открит лежащ в локва кръв в банята на жилището му в ж.к. "Лазур". По информация на Burgas24.bg мъжът е на 44 –годишният Иван К. Сигнал за инцидента е подаден малко след 18 часа вчера в полицията от негов приятел. По трупа на починалия са открити порезни рани в областта на лявата предмишница, до него е намерен окървавен нож.



Основната версия за смъртта е самоубийство. По случая е образувано досъдебно производство.