|Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Причината - гастарбайтерите се прибират.
"22.08.2025 г., местно време, 20:30 ч. - Емигранти, които не можаха да влязат в България от "Капъкуле" на граничния пункт "Капитан Андреево" в продължение на 4 часа, се разбунтуваха", пише в описание под видеото.
Напрежението обаче е ескалирало, защото от кадри, качени в TikTok става ясно, че хората натискат зверски клаксоните и са излезнали от автомобилите.
Повече вижте във видеото.
