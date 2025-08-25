© tiktok Истински ужас се е разиграл преди дни на ГКПП "Капитан Андреево". Огромна колона от автомобили се е била образувала на границата.



Причината - гастарбайтерите се прибират.



"22.08.2025 г., местно време, 20:30 ч. - Емигранти, които не можаха да влязат в България от "Капъкуле" на граничния пункт "Капитан Андреево" в продължение на 4 часа, се разбунтуваха", пише в описание под видеото.



Напрежението обаче е ескалирало, защото от кадри, качени в TikTok става ясно, че хората натискат зверски клаксоните и са излезнали от автомобилите.



