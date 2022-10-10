Ужас в Бургас! Откриха обесени мъж и жена!

© Възрастна двойка е сложила край на живота си, обесвайки се в таванско помещение на ул. "Септемврийци" в бургаския ж.к. "Меден рудник". Телата им са открити вчера около 17 часа от съсед, който е имал уговорка да посети двамата, научи Burgas24.bg.



88-годишният Димо и 85-годишната Янка са оставили предсмъртни писма към близките.