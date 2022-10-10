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Ужас в Бургас! Откриха обесени мъж и жена!
Автор: Иван Сотиров 14:08 / 10.10.2022Коментари (1)111
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Възрастна двойка е сложила край на живота си, обесвайки се в таванско помещение на ул. "Септемврийци" в бургаския ж.к. "Меден рудник". Телата им са открити вчера около 17  часа от съсед, който е имал уговорка да посети двамата, научи Burgas24.bg.

88-годишният Димо и 85-годишната Янка са оставили предсмъртни писма към близките.









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преди 1 ч. и 33 мин.
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Да аама те и чужбина се самоубиват
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