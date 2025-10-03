Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Ужасът на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вода
Автор: Иван Сотиров 13:30Коментари (0)60
©
Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора във ваканционно селище Елените. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, 1 екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

Burgas24.bg припомня, че вследствие на обилен дъжд се получи вълна, което доведе до заливане на всички хотели и сгради. В момента тече евакуация. Задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.


Още по темата: общо новини по темата: 26
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
11:16 / 01.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
Мис Силикон сътвори безумие на АМ "Тракия"
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Конфликт Израел-Газа
Бедствено положение по Южното Черноморие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: