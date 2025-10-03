© Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора във ваканционно селище Елените. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, 1 екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.



Burgas24.bg припомня, че вследствие на обилен дъжд се получи вълна, което доведе до заливане на всички хотели и сгради. В момента тече евакуация. Задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.



