Ужасът по АМ "Тракия" продължава! Над 5 часа задръстване в посока Бургас

© Ужасът по АМ "Тракия" в посока Бургас продължава. Километрично задръстване възпрепятства пътуването по магистралата от изхода на София до Ихтиман.



Малко след 16 часа започна да се заформя тапа край Вакарел, а по-късно пътуващи съобщиха, че зарастването се разраства.



Към 21:30 шофьорите съветват да се избере алтернативен маршрут или да се преустановят плановете за пътуване, ако е възможно, за онези, които все още не са тръгнали.