© Мъжки бизон избяга от резервата на природен парк "Фрушка гора" в Сърбия днес, съобщи Telegraf.rs.



Посетителите заснеха необичайна сцена - животно, мирно пасящо недалеч от пейките, и работници от резервата, които се опитват да го хванат и върнат в националния парк.



"Дошъл ни е на гости бизон", се чува на записа.



Видеото показва също, че работници са докарали превозно средство с ремарке, в което са изсипали храна, за да примамят бизонът да влезе.



