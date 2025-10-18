ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бургас разбиха молдовска схема за трафик на мигранти и наркотици
© МВР-Бургас
Патрулът спрял за проверка лек автомобил "БМВ 5“ с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовец, придружаван от 28-годишен негов сънародник. При тест за наркотици водачът дал положителна проба за амфетамин и бил задържан за 24 часа.
Докато проверявали автомобила, полицаите забелязали на около 100 метра по-нататък спрян товарен микробус "Пежо Експерт“, също с френска регистрация и включени аварийни светлини. Возилото било изоставено, а при проверка на багажното отделение служителите с изненада открили 11 мъже, представили се като мароканци, на възраст между 25 и 37 години.
Бежанците били задържани, а последвалите полицейски действия – включително използване на специално обучено полицейско куче – разкрили, че шофьор на микробуса бил именно 28-годишният спътник на задържания водач на "БМВ“-то. Според разследващите "БМВ“-то е служело като пилотен автомобил, който трябвало да провери дали пътят е чист от проверки. При забелязване на активното КПП, младият молдовец изоставил микробуса с мигрантите и се прехвърлил в лекия автомобил, опитвайки се да се измъкне незабелязано.
Акцията е завършила с образувано досъдебно производство в Първо Районно управление – Бургас.
