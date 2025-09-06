ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|В Деня на Съединението в София: Откриха паметник на ген. Владимир Вазов и отдадоха почит към княз Александър Батенберг
В същото време, беше открит и паметникът на ген. Владимир Вазов. Преди месец Sofia24.bg ви съобщи, че проектът за изграждане на паметник на ген. Владимир Вазов вече е напълно подготвен. Одобрен е от Министерството на културата, а главният архитект на София издаде разрешение за строеж. Автор на паметника е скулпторът Борис Борисов, добре познат с монумента на Девета пехотна Плевенска дивизия в град Плевен – символ на подвига при Дойран. Същата битка се свързва неразривно и с името на ген. Владимир Вазов, командирът, който с гениална отбрана спира настъплението на многократно превъзхождащите сили през Първата световна война. Паметникът на ген. Владимир Вазов беше открит от министъра на правосъдието Георги Георгиев и кмета на София Васил Терзиев.
Ето какво заяви столичният кмет Васил Терзиев по повод 140-годишнина от Съединението.
Публикуваме текста без редакторска намеса: "Днес България отбелязва един от най-светлите уроци в историята си - че свободата и напредъкът идват тогава, когато сме заедно. По случай 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия сведохме глава пред гроба на княз Александър I Батенберг - държавник, проявил мъдрост и смелост в решителен за България момент.
В словото си припомних, че нашите предци винаги са успявали да се обединят, когато съдбата на България е била на кръстопът, а нашата мисия днес е да бъдем единни не само в криза, а всеки ден. Само така можем да изградим по-справедлива и достойна държава - със силни институции, жива демокрация и общество, в което децата растат в сигурност, а гражданите вярват в бъдещето си.
Истинската промяна започва от всяко село и град, от усилията на местната власт и от личната отговорност на всеки един от нас. Това е пътят към зрялата държавност, която дължим на нашето настояще и на идните поколения.
В този празничен ден открихме и паметник на генерал Владимир Вазов - герой от Дойран, но и кмет на София, превърнал столицата в олицетворение на стремежа на българите към единство и прогрес. Неговото управление остава еталон за ред, почтеност и визия. Паметникът му е не само знак на историческа признателност, но и призив към нас, днешните ръководители, да служим на града със същата отговорност и чест.
Изказвам признателност към инициаторите и дарителите, чиито усилия направиха възможно увековечаването на генерал Владимир Вазов в сърцето на София.
Денят на Съединението ни напомня: Бъдещето не се подарява - то се изгражда с волята и единството на народа. Честит празник, скъпи софиянци! Честит Ден на Съединението!".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 72
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: