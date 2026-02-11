В КЕВР са получени 400 жалби за високи сметки за ток
©
152 от жалбите са срещу "Електрохолд“, 89 срещи "ЕВН“ и 79 срещу "Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби.
"Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари, заваляха жалби“, посочи Младеновски.
По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия, пише bTV.
"Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той.
Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби, но заради масовото призоваване в социалните мрежи да се заливат с жалби КЕВР това, което се получава в енергийния регулатор, са фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора.
По думите на Младеновски Комисията е изискала информация от електроразпределителните дружества. "КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза той. Младеновски добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките.
"До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза той. Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски.
Младеновски обяви през изминалата седмица, че при установяване на проблем относно сметките за електроенергия за битовите потребители енергийният регулатор ще бъде безкомпромисен в санкциите си, които ще налага към електроразпределителните дружества.
Жечо Станков каза на 4 февруари, че всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално.
Още по темата
/
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
09.02
ЕНЕРГО-ПРО: Високото потребление е основната причина за по-високите сметки за електроенергия през януари
06.02
Манолова помага при подаването на жалби срещу сметките за ток: Сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства
06.02
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
05.02
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
05.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Още от категорията
/
Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
20:01
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
19:37
До 16 март се подават оферти за изработването на технически проекти и основен ремонт на 17 км пътища в Северозападна България
17:26
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
17:02
Проф. д-р Васил Яблански: Успешното лечение на травмите е 50% добра операция и 50% рехабилитация
12:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.