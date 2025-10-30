Общинският съвет в Карлово гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и фирма "Райнметал".Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.