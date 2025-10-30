ЗАРЕЖДАНЕ...
В Карлово гласуват важно решение за новия завод за барут
©
На церемония в Министерския съвет България и германският технологичен концерн "Райнметал" поставиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.
Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.
Още по темата
/
Радев: Приоритет е изграждането на съвременни отбранителни способности, именно затова проведох среща с изпълнителния директор на "Райнметал" през февруари
28.10
Атанас Атанасов: В доклад на САЩ се говори за руски заговор за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер
28.10
Още от категорията
/
Георги Богданов: Министерството на образованието има основна роля в овладяването на раждаемостта сред непълнолетни
09:31
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Ч...
22:45 / 29.10.2025
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, к...
22:30 / 29.10.2025
Доц. Филип Филипов за труса в Турция: Със сигурност ще има по-сил...
22:27 / 29.10.2025
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна то...
22:27 / 29.10.2025
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:25 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:26 / 29.10.2025
Актуални теми
Повей
преди 16 мин.
НЕ в Розовата долина. Да си го строят в Дойчланд
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.