Първа точка в предварителната програма на парламента е заложено да бъде гласувано на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията.Законопроектите са внесени съответно от "ДПС-Ново начало“, "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС.припомня, че два от трите законопроекта, този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България", бяха отхвърлени.На "ДПС-Ново начало" предвижда правомощията й да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС, а това на ПП-ДБ - за създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.