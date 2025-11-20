В Софийско задържаха жена, обявената с червен бюлетин за издирване от Интерпол
До задържането се е стигнало в хода на оперативните действия за установяване на лице, укриващо се от наказателно преследване за извършено тежко криминално престъпление /убийство/ на територията на Кралство Белгия.
Уведомени са компетентните власти с оглед предприемане на съответните последващи действия, добавиха от ОДМВР-София.

