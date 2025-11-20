На 19 ноември от служители на РУ-Своге е задържана жена, обявената с червен бюлетин за издирване от Интерпол. Тя е на 28 години и е от Кюстендил.До задържането се е стигнало в хода на оперативните действия за установяване на лице, укриващо се от наказателно преследване за извършено тежко криминално престъпление /убийство/ на територията на Кралство Белгия.Уведомени са компетентните власти с оглед предприемане на съответните последващи действия, добавиха от ОДМВР-София.