|В аптеките продължават да липсват жизненоважни лекарства
"Има цикличност в липсата или недостиг на дадени продукти. Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболяваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви той пред БНТ.
Той допълни, че според данни на СЗО около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците.
"И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици за съжаление, ако тази тенденция се запази след 10, 20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат".
Получаваме информация за около 2, 3 липсващи продукта на седмица. Като примери посочи, че през последната седмица има липса на медикамент за хората, страдащи от остеопороза.
