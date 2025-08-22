Новини
В аптеките продължават да липсват жизненоважни лекарства
Автор: Екип Ruse24.bg 08:51Коментари (0)26
©
"Липсата на лекарства има международен характер. Не е нещо специфично само за нашата страна. Разбира се всяка страна има своите особености", това заяви Богдан Кирилов, който е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

"Има цикличност в липсата или недостиг на дадени продукти. Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболяваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви той пред БНТ.

Той допълни, че според данни на СЗО около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците.

"И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици за съжаление, ако тази тенденция се запази след 10, 20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат".

Получаваме информация за около 2, 3 липсващи продукта на седмица. Като примери посочи, че през последната седмица има липса на медикамент за хората, страдащи от остеопороза.






