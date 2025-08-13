Новини
В чат приложения и затворени групи - така обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога 
Автор: Екип Ruse24.bg 19:41Коментари (0)17
©
Екип на bTV се внедри в групи за продажба на наркотици. Само за часове екипът ни успя да си купи два вида дрога и то посред бял ден в столичен квартал. Последва арест, започна и разследване.

В XXI век всичко е на една ръка разстояние. Прави ли дрогата изключение? Според разследващи търговията ѝ е предимно в интернет.

Дилърите са предпазливи, а сделките лице в лице – все по-редки. Проверяват колко е трудно да се купят наркотици.

В рамките само на ден екипът на медията се сдоби с два вида дрога. Бяхме и излъгани.

Как започна всичко?

В чат приложения и затворени групи - там обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога. В една от тях започваме комуникация с човек с псевдоним Кривия. Поръчката е за марихуана и кокаин за 110 лв.

Изпраща локация. Срещата е до блок в столичния квартал "Овча купел“. Срещат по обяд - само около два часа, след като са направили поръчката.

Продавачът чака. Прави знак да сменим мястото. Върви пред тях. Слиза в градинка до блок.

Показва кутия за цигари, скрита под храст. Плащат. Разбират се, че ако дрогата им хареса, по-късно ще направят по-голяма поръчка. Първо си тръгва той, а след това и медията. 

Отдалечиха се малко от мястото на сделката и поръчката е вече в ръцете им. Беше поставена в кутия.

Часове по-късно отново пишат на Кривия. Казват му, че искаме още дрога.  Уговарят се за среща, но в столичния "Студентски град“.

За среща уведомяват и СДВР. На място отиват с полицаи от 7-о районно управление. Отново използват подставено лице.

Мъжът вече отрича да продава наркотици, казва, че намерил марихуаната и отказва да говори.

Само за последните две седмици от СДВР са задържали 160 души за притежание и разпространение на наркотици в София.

Дилърите стават все по-изобретателни

И докато бизнесът продължава, то дилърите стават все по-изобретателни, казват от полицията.

Продавачът отказа да докосне кутията. Според полицията така дилърите смятат, че дори да бъдат хванати, няма да може да се докаже, че имат общо с дрогата. От СДВР обаче са категорични - това не е така.

Дилърите, които понякога са дори непълнолетни, искат плащане в криптовалути, а самият наркотик се оставя на така наречените дроп локации. 

Това са места, на които продавачите оставят дрогата, като понякога дори тези локации са заредени предварително. Не липсват и измами. Включително екипът на медията стана обект на такава. При една от сделките ни последва и арест.






