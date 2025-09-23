ЗАРЕЖДАНЕ...
|В ерата на изкуствения интелект естествените умения остават ключови, според министър Вълчев
В свое обръщение към преподавателите и студентите, просветният министър каза, че всяка една нова учебна или академична година е може би най-празничният ден, защото мислим с най-голяма вяра, надежда и оптимизъм за бъдещето.
"Вярата, която влагаме в нашите деца, вярата, която свързваме със студентите, с бъдещето. Оптимизмът, който свързвам с образованието и надеждата, че ще живеем в по-добър свят, благодарение на образованието. Това прави днешния ден един от най-празничните, с най-много положителни емоции, с най-много усмивки, с най-много слънчева светлина, като че ли запомням първия учебен и академичен ден. Желая на всички студенти преди всичко да вдъхновени и мотивирани да учат, да учат упорито, целогодишно, защото истинското учене е това, което се случва ежедневно. Дори и да живеят в ерата на изкуствения интелект, в тази ера, не по-малко от днес и от миналото, ще бъдат важни естествените умения – това, което придобивате като умения в училището и университета“, каза още той.
Министър Вълчев призова студентите да учат не просто за дипломата, защото тя ще има все по-малко значение в бъдещето.
"Учете, за да бъдете знаещи и можещи хора, за да изградите умения, които изкуствения интелект ще мултиплицира, но ако той е единия множител, другият ще бъдат вашите умения. Това, което ще придобиете тук и ще доразвиете в университета, той има тази мисия да продължи възпитателната функция на българското училище“, допълни той.
