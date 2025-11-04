В евро или в левове да платим сметката в заведението в Новогодишната нощ?
©
"Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца. Беше проведена и мащабна информационна кампания, която включваше и срещи с представители на бизнеса по места, също и с граждани. Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение – от страна на Министерство на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите.“, каза тя по повод опасения на ресторантьори и хотелиери, които ще работят в Новогодишната нощ, за разплащанията в левове и в евро, и връщането на рестото.
Габриела Руменова припомни, че от 1 януари 2026 г. при теглене на пари в брой банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове. И подчерта, че разплащанията на всички останали места - в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извъшват както в левове, така и в евро.
"Това ще продължи през целия януари – т.нар. период на двойно обращение. През него търговците са длъжни да приемат плащания, както в евро, така и в левове. А търговците също могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в новогодишната нощ, са силно преувеличени, както биха казали някои.“, коментира тя.
"Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат пращания и в двете валути. Нещо повече – за разлика от ограничението към търговците да не връщат "смесено ресто“, то потребителите могат да платят сметката смесено – и в левове и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск. Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. И нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 г. при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган.", завърши експертът по потребителски права.
Още по темата
/
Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
08:45
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
Още от категорията
/
Таня Георгиева: Методът K-Power може да подобри имунитета и да изчисти емоциите, които ни разболяват
03.11
Лекар за температурата при деца: Смес от нурофен и парацетамол е пълна глупост!И никакъв оцет!
03.11
Празник е!
03.11
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
02.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Кого почитаме днес?
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква
23:02 / 03.11.2025
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Този бюджет е живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
20:40 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:25 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
19:54 / 03.11.2025
Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
18:24 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.