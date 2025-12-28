В каква валута трябва да получаваме рестото?
Банкоматите в цялата страна изплащат единствено евробанкноти, а през единствения месец на двойно обращение – януари, клиентите могат да плащат в брой в левове и евро.
Търговците трябва да връщат рестото в евро. Търговецът може да откаже да приеме повече от 50 монети в левове при една покупка.
До края на юни банките и пощите, където няма банкови клонове, обменят левовете в евро без такси.
