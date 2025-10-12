ЗАРЕЖДАНЕ...
|В какво инвестират младите?
Допитването е в период януари-юли с 1000 респонденти. В България, макар пазарът на недвижимите имоти да е предпочитан от 39% от анкетираните, над 40% от хората до 34 години инвестират в акции и борсово търгувани фондове.
Развитието на финтех индустрията e сред причините младите българи да се възползват от лесния достъп до финансовите пазари, обясняват експерти. Финансовите инструменти дават и голяма гъвкавост спрямо пазара на недвижими имоти, а достъпът до тях е лесен и заради значително по-ниската сума за инвестиция в ценни книжа.
"Човек всеки ден може да вижда в платформата, която използва как се движи портфолиото дали е на печалба или на загуба. Докато при недвижимите имоти за новото поколение това е тромава инвестиция - ако купите имот за половин милион и след половин година ти трябва 50 000, не можеш да продадеш 10% от имота - трябва да продадеш целия, докато при акции и фондовете по всяко време може да продаде", каза Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в лицензиран инвестиционен посредник.
"Финансовите инструменти предполагат по-голяма диверсификация, което предполага, че те са разпределени между много компоненти, много компании, географски региони и сектори, което позволява да се намали рискът на конкретната инвестиция, а не да бъде концентрирана само на едно място в един актив", коментира Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи.
Това е причината от пет години насам Яна също да се насочи към такива инвестиции. Посочва, че спрямо инвестицията в имот, при ценните книжа покупко-продажбата е мигновена. Предпочита американските пазари, където има избор между хиляди различни компании и изтъква, че така се пази и от инфлацията.
"Всеки месец заделям немалка част от заплата си - инвестирам ги в акции, в борсови фондове, криптовалути. Зависи какво прави пазарът в момента, какви са цените - не е трудно, не е сложно", заяви Яна Георгиева.
Младите са и значително по-добре информирани за разликите във финансовите инструменти и как да ги използват, отчитат експертите. Въпреки това обаче те предупреждават, че трябва да се внимава на кого доверяват парите си. Първа стъпка трябва да бъде проверка в сайта на Комисията за финансов надзор.
"Както има честни и добри мениджъри сред тях, има и такива, които не са добронамерени и в крайна сметка са възможни някакви измами", коментира Даниел Дончев за БНТ.
"Има страшно много информация за финансовите пазари. Човек много бързо може да разбере какво е борсово търгуван фонд, какво е акция, какви са рисковете, какви са тенденциите, каква е въобще философията на инвестирането, тъй като на най-фундаментално ниво това не е сложен процес", каза Здравко Пиринлиев.
Не бива да се забравя, че има и риск от загуба на вложените средства.
