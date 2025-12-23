Сподели close
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 64 400 лева.

Постановлението се приема на основание Решението на Народното събрание на Република България от 07.02.2025 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С проекта се осигуряват пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 9 лица в размер на 700 (седемстотин) лева всяка, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.