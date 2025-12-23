Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 64 400 лева.Постановлението се приема на основание Решението на Народното събрание на Република България от 07.02.2025 г. за отпускане на държавни парични награди за особени засС проекта се осигуряват пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 9 лица в размер на 700 (седемстотин) лева всяка, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.