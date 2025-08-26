© В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.



"Резултатите са готови. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество. Това, разбира се, ни дава основание да обмислим преквалификация на деянието като умишлено такова", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.



При катастрофата с АТВ в Слънчев бряг най-тежко пострадаха 4-годишният Мартин, който от понеделник е в "Пирогов" в кома и майка му Христина, която е в клинична смърт. Инцидентът стана на 14 август.



Момичето, което се е возило с Бургазлиев е разпитано и твърди, че е имало неизправност на АТВ-то. Това каза следователят Мариан Маринов. Делото вчера е пристигнало в националното следствие, иззети са записи от камери, назначени са и много експертизи.



Повече вижте във видеото.



