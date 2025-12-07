Във връзка с предстоящите традиционни тържества по повод студентския празник - 8 декември, от ОДМВР- Благоевград са предприети всички необходими мерки за осигуряване на нормалното протичане на празника, опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и гарантирането на безопасността на движението по пътищата.За предприемане на съвместни мерки по време на провеждане на мероприятията са проведени срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация. Проведени са срещи със собственици и управители на туристически, питейни, увеселителни и други организирано посещавани обекти, като целта на срещите е акцентиране върху възможните рискове от престъпни посегателства, а също така и даване на препоръки за повишена бдителност и навременно подаване на информация при необходимост.Осъществени са срещи с управителите на фирми, извършващи частна охранителна дейност с цел своевременен обмен на информация и взаимодействие между тях и териториалните полицейски структури за обезпечаване на сигурността и обществения ред преди, по време и след честването на студентският празник.На срещи с охранителите в частните охранителни фирми са проведени инструктажи за засилване на бдителността им и въвеждане на по-строг пропускателен режим в обектите с оглед недопускане на терористични актове и произшествия с тежки последствия. За обезпечаване на сигурността и недопускане на инциденти в курортните населени места в област Благоевград полицейското присъствие ще бъде засилено. Създадена е и организация за взаимодействие с териториалните структури на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.За периода до 09.12.2025 г. ще бъдат проведени специализирани полицейски акции по АВ "Струма“, ПП 1 Е-79 и път II-19 и в населените места с акцент върху: водачи, управляващи МПС под въздействие на алкохол и/или наркотични или други упойващи вещества, неправоспособни и управляващи технически неизправни МПС водачи, съхранение и продажба на акцизни стоки без наличен задължителен бандеролен знак и на стоки с неясен произход.ОДМВР-Благоевград апелира за спазване на правилата за движение и спазване на разпорежданията на контролните органи. При възникнали инциденти да се сигнализира на единен телефонен номер 112 или в най-близкото полицейско управление.