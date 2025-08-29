В неизвестност от 13 юли: Продължава издирването на Дачо Симеонов

© ОДМВР- Шумен продължава да издирва по молба на близките му Дачо Симеонов Стоянов на 58 години от село Струйно. Мъжът е в неизвестност от 13.07.2025 г. Последно е бил облече със зелена тениска с къс ръкав, обут с долнище на анцуг, носил е плетени черни обувки.



Висок е около 170 см., слабо телосложение, сини очи. Комуникацията с него обикновено е трудна и не назовава името си. Няма документи в себе си. Дачо Стоянов неведнъж е установяван на територията на други общини. Многократно е засичан в Провадия и Смядово. Представя се с други имена. Често започвал работа като общ работник.



Молим всички, които имат данни за местонахождението му да подадат сигнал на телефон 112, 054 800-588 или в близкото полицейско управление.