В петък и в неделя се променя организацията на движение на камиони по АМ "Тракия" в отсечката от София до пътен възел "Оризово"

© Днес от 16 ч. до 21 ч. временно в двете посоки ще се ограничи движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел "Оризово“ в област Стара Загора. Целта е както повишаване на безопасността, така и улеснение на трафика в следобедните часове.



При промяната в организацията на движение камионите ще могат да използват следните обходни маршрути:



За пътуващите в посока Стара Загора:



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ до Бургас.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ "Марица“ и ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ в посока София до п. в. "Оризово“ при км 165+330 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ "Марица“ при км 168+215 – по АМ "Марица“ до ГКПП "Капитан Андреево“.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – по път I-5 до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 на АМ "Марица“, по АМ "Марица“ - ГКПП "Капитан Андреево“.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.



За пътуващите в посока София:



за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за София – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик.



за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до Бургас.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ "Марица“ до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ до Бургас.



В неделя - 28 септември, се предвижда ограничението в движението на камионите над 12 т да е от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



