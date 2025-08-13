Новини
ВМА се обърна към гражданите: Спасете животи днес
Автор: Цвети Христова 10:08
©
На август отбелязваме Световния ден на донорството на органи. На този ден не просто говорим за донорството. Прекланяме се - пред смелостта и човечността, пред решението, което семействата на донорите вземат в най-болезнения миг, когато губят най-скъпото си и въпреки тази болка, избират да дарят живот.

Трудно е да се опише с думи величието на този акт. Донорството е светлина в тъмното! Това заявиха от ВМА във Facebook.

Ето какво още добавиха от болничното заведение:

А тези, които вземат решението да дарят органите на свой близък, променят съдбите на непознати. Спасяват животи.

Във ВМА вярваме в силата на медицината, но и в силата на човешката доброта. Вече близо 20 години в болницата се извършват чернодробни трансплантации. Над 100 пациенти са получили шанс за нов живот.

Днес до проф. Никола Владов, пионер в трансплантационната хирургия у нас, вече стоят още двама подготвени професори – Ивелин Такоров и Васил Михайлов, които самостоятелно могат да извършват сложната интервенция.

И все пак... само са чернодробните трансплантации във ВМА от началото на тази година.

Именно затова трябва да говорим, да разказваме и да развенчаваме митове и страхове. Да избираме състраданието и човечността.

На днешния ден казваме едно голямо благодаря:

- На семействата на донорите.

- На всички, които са направили този труден, но благороден избор.

- На хората, които не просто даряват орган, а бъдеще.






