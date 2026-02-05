ВМРО: Българската жена е оставена без защита в собствената си държава
Публикуваме и остатъка от нея без редакторска намеса:
Нещо повече – това е символ на липсващия контрол от страна на институциите, който най-често е на хартия. Имаме цяла комисия за защита на личните данни. Паразитна структура, която лапа милиони левове от бюджета. Къде е? Какви мерки взеха?
Когато най-интимното пространство – там, където жената търси здраве и грижа, се превръща в стока за порнографски сайтове, вече не става дума само за липса на морал и на ред в държавата. Става дума за институционална капитулация.
Провал на контролните органи: Къде са Министерството на здравеопазването, РЗИ, МВР, Комисията за защита на потребителите и куп други раздути административни органи, чието задължение е да следят, да проверяват? Разрешителните за каквато и да е дейност не могат да бъдат просто документ, те трябва да гарантират сигурност на клиентите.
Разпад на държавността: Правителството носи пряка отговорност за това, че институциите са се превърнали в "пощенски кутии“, които винаги тичат след събитията, реагират постфактум, вместо да упражняват безкомпромисен превантивен контрол.
Посегателство върху устоите: Общество ни не може да защити жените и децата (има кадри с непълнолетни). Не може да защити тези, които дават живот, възпитават децата, обгрижват семействата, работят, а позволява да бъдат превърнати в обект на сексуална търговия, при това без знанието им, не просто е изостанало общество, то няма бъдеще.
Настояваме за:
1. Незабавна ревизия на режима за издаване на разрешителни за медицински и козметични центрове.
2. Драстично затягане на наказанията за нарушаване на личното пространство с цел сексуална експлоатация.
3. Поемане на политическа отговорност от ръководителите на съответните контролни органи, допуснали това беззаконие и срамно безобразие.
4. Закриване на безсмислената Комисия за защита на личните данни, като паразитна и абсолютно излишна структура на скъпа държавна издръжка.
Защото със съдействието на една рухнала и абдикирала от задълженията си държавна администрация, жените на България стават жертва на абсолютно недопустими и недостойни практики.
