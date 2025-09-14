Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а децата в детските градини – не?
Автор: Емануела Вилизарова 10:30Коментари (0)0
©
Моника Василева от Националната женска организация на ВМРО и активист за правата на децата задава няколко основателни въпроса на Агенцията за социално подпомагане чрез своя профил във Фейсбук. Тя е провокирана от факта, че 15 септември е първи учебен ден не само за учениците, но и за децата, които посещават детска градина. Те обаче не само, че често чакат години своя прием, но и при класирането се оказва, че не получават никаква подкрепа от държавата за обезпечаване на основните нужни помагала, дрехи и консумативи.

Моето дете започва първа група в детска градина и вярвайте ми – разходите не са по-малки от тези в училище. Или държавата смята, че децата под 7 години ходят голи и боси?, основателно пита младата майка.

Още по-интересно е, че тези помощи за учениците се дават без какъвто и да е подоходен критерий – получават ги всички. Работиш, не работиш, плащаш данъци или си на вечни помощи – няма значение, парите се раздават. Така наречената "подкрепа“ изобщо не е премислена и изглежда повече като формално действие, колкото "да има нещо“. А реално семействата с малки деца, които започват ясли и градини, отново ще почакаме.

От ВМРО са категорични, че липсата на семейна политика демотивира младите семейства да имат и отглеждат деца, защото няма индивидуална, целенасочена и справедлива подкрепа за работещите родители.

На фона на напълно релевантните въпроси, свързани с помощите за ученици, се появяват още пробойни в системата, за които ВМРО говори от години – помощите за циганските махали. Там те се дават "на килограм, а реален контрол как се разходват няма. Не са единични случаите, в които "социално слаби“ цигани от гетата, получаващи всички видове помощи от държавата, карат скъпи коли, обитават триетажни къщи в стил мутробарок и демонстрират охолен начин на живот. От къде идват тези средства, когато въпросните хора декларират, че са безработни, безимотни и "дискриминирани от държавата“?

Да не говорим за въпросните пари за ученици от гетата, които потъват в кварталната кръчма, докато децата, за които са предназначени са водени да крадат и просят по улиците на България и Европа.

Националната женска организация на ВМРО се обръща към всички държавни органи, имащи отношение към тези въпроси, в това число и финансовите институции да обърнат внимание на повдигнатите теми. При адекватни и целенасочени, а не демонстративни за пред медиите и оттам за пред обществото, проверки гарантирано ще установят сериозни разминавания, при които голяма част от нахалост отпусканите средства от държавния бюджет, могат да бъдат върнати в хазната и разпределени справедливо за всички деца на честно работещите и плащащи данъци българи без те да бъдат делени на ученици и "други“.

И в тази връзка отдавна говорим, че е справедливо не децата да се делят по този безпринципен начин, а да се поощряват само работещите, плащащи данъци и осигуровки родители, както и, че трябва да се помисли за въвеждане и на образователен ценз при определени групи плащания.

Прилагаме пълния текст на позицията на Моника Василеваа от Националната женска организация на ВМРО:

Агенцията за социално подпомагане отново започна приема на заявления за еднократни помощи за ученици.

Добре, но аз се питам – защо тези помощи не важат и за децата, които тръгват на ясла и детска градина? Те по-малко деца ли са от другите? Моето дете започва първа група в детска градина и вярвайте ми – разходите не са по-малки от тези в училище. Или държавата смята, че децата под 7 години ходят голи и боси?

Помощта от 300 лева, която не е променяна от влизането и в сила, е крайно несериозна с оглед растящите цени. Като вземем предвид, че се дава на два пъти, за двата срока, картинката изобщо не е розова. Още по-интересно е, че тези помощи за учениците се дават без какъвто и да е подоходен критерий – получават ги всички. Работиш, не работиш, плащаш данъци или си на вечни помощи – няма значение, парите се раздават. Така наречената "подкрепа“ изобщо не е премислена и изглежда повече като формално действие, колкото "да има нещо“. А реално семействата с малки деца, които започват ясли и градини, отново ще почакаме.

Ако наистина говорим за подкрепа на семействата и за равен старт на децата, не е ли време институциите да започнат да мислят по-широко, а не да отмятат с половинчати решения?

Та питам: Кога най-накрая институциите ще разберат, че родителството започва много преди първи клас?

Още по темата: общо новини по темата: 280
13.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Световна черна хроника
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: