ВМЗ-Сопот: Това не е истина! В момента брутната заплата при нас е 2430 лв. плюс 200 лв. ваучери
Автор: Вилислава Ветренска 15:11
Ръководството на ВМЗ-Сопот излезе с официална позиция във връзка с публикуван видеоматериал в YouTube със заглавие "БГ схемите с ОРЪЖИЕ /човек отвътре/“.

Публикуваме я без редакторска намеса сега:

"Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници. ВМЗ е структуроопределящо предприятие по отношение икономическото и социално развитие на целия регион и като такова няма да допусне безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени "факти“.

Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им завършване на определена степен на образование. По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове.

Във ВМЗ Сопот работят 4950 души, зад които стоят ръководството на дружеството в партньорство със синдикалните организации. Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси, и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи.

Ръководството на "ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор“.






